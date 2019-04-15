У Зеленского ответили на вопросы Джемилева по Крыму, Донбассу и переговорам с РФ

Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Это признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила совершенно противозаконным и насильственным способом, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения.

Учитывая эти факторы, "Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупацией убытки, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий", - отмечают в Зеленского.

Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция непреклонна и бескомпромиссна. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК, говорится в сообщении.

В штабе утверждают, что вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей.

Разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти РФ, отметили у кандидата.

В пресс-службе Зеленского отметили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников. Это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и при каких обстоятельствах - не на оккупированных территориях нашей страны.

У Зеленского отмечают, что "мы должны поддерживать контакты с нашими гражданами, которые сейчас страдают под оккупационной властью. Но эти контакты должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер. С учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может.

В штабе Зеленского отмечают, что мы не будем разделять и рассматривать отдельно вопрос Донбасса, Крыма, или Азовского моря. Однако история и жертвы крымскотатарского народа во время сталинских, а сейчас и путинских репрессий и их вклад в становление и развитие независимой Украины являются безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма.

Мы считаем, что эта роль и перспектива не должны опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной, отметили в пресс-службе.