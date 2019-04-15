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В киевском метро заметили белых ходоков из "Игры престолов"


фото: Facebook/Kseniia Pryzigley
На станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности" заметили аниматоров в гриме белых ходоков из популярного сериала "Игра престолов"

Об этом сообщила пользователь Ксения Призиглей в Facebook.

"Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - отметила она в публикации.

На фото видно, что белые ходоки "короновали" киевлянку, дав ей примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.

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Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.

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