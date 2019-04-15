В киевском метро заметили белых ходоков из "Игры престолов"
15 апреля, 2019, 13:58
На станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности" заметили аниматоров в гриме белых ходоков из популярного сериала "Игра престолов"
Об этом сообщила пользователь Ксения Призиглей в Facebook.
"Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - отметила она в публикации.
На фото видно, что белые ходоки "короновали" киевлянку, дав ей примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.
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Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.
- Кот Харингтон (исполнитель роли Джона Сноу) "в восторге, что люди увидят это" и считает, что последний сезон "изменит телевидение".
- Стало известно, каким будет хронометраж серий последнего сезона: большинство эпизодов будут длиннее, чем обычно.
- НBО показала новые постеры финального сезона "Игры престолов", на которых неожиданные персонажи сидят на Железном троне .
- Джордж Мартин считает, что 8 сезон "Игры престолов" не должен быть последним.
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