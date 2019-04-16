На Одесщине девятиклассник распылил газ в школе: пострадали 36 учеников
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
В результате инцидента в больницу с диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом доставлены 36 учеников, говорится в сообщении.
Отмечается, что после оказания помощи 26 детей уже отпустили домой, еще десятерым ученикам сейчас оказывается медицинская помощь.
Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9-го класса и распылил его во время перерыва, говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что на данный момент баллончик изъят. Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.
Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
- Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в одной из школ Беляевского района Одесской области в помещении класса распылили газ. Сначала сообщалось о госпитализации 20 детей .
- 15 апреля в Черкасской школе № 1 распыление сразу четырех баллончиков со слезоточивым газом привело к отравлению 75 учеников.
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