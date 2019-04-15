Массовое отравление детей в Черкассах. Названа причина
15 апреля, 2019, 16:36
Распыление сразу четырех баллончиков со слезоточивым газом привело к отравлению учащихся
Об этом сообщает 5 канал.
"Почти полсотни учеников черкасской гимназии просто с уроков доставили в больницу с признаками отравления. В школе распылили сразу четыре баллончика со слезоточивым газом", - говорится в сообщении.
В общем пострадали 75 школьников. Инцидент произошел в гардеробе, полном учеников. У детей начали мгновенно слезиться глаза и дереть в горле. Им немедленно вызвали скорую помощь - приехало сразу два десятка медбригад. Медики осмотрели детей, пострадавших доставили в больницу на дополнительное обследование.
- Ранище сообщалось, что 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом.
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