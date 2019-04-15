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Массовое отравление детей в Черкассах. Названа причина


фото: provce.ck
Распыление сразу четырех баллончиков со слезоточивым газом привело к отравлению учащихся

Об этом сообщает 5 канал.

"Почти полсотни учеников черкасской гимназии просто с уроков доставили в больницу с признаками отравления. В школе распылили сразу четыре баллончика со слезоточивым газом", - говорится в сообщении.

В общем пострадали 75 школьников. Инцидент произошел в гардеробе, полном учеников. У детей начали мгновенно слезиться глаза и дереть в горле. Им немедленно вызвали скорую помощь - приехало сразу два десятка медбригад. Медики осмотрели детей, пострадавших доставили в больницу на дополнительное обследование.

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