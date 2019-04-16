В Одесской области неизвестный распылил газ из баллончика на территории школы
16 апреля, 2019, 13:26
Правоохранители проверяют информацию о распылении газа на территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около 20 учеников.
В полицию поступило сообщение от директора школы о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате госпитализировали около 20 учеников. Впоследствии аналогичное сообщение поступило и из местной больницы.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств по данному факту будет дана соответствующая правовая квалификация.
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