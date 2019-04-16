Красный Крест доставил гуманитарку в Венесуэлу
16 апреля, 2019, 19:20
В Венесуэлу впервые доставили гуманитарную помощь Красного Креста
Об этом сообщает DW .
В аэропорту Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся необходимые медикаменты, а также медицинские материалы.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны.
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США.
- В защиту Мадуро выступила Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган назвал венесульського лидера своим "братом". Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- ЕС призвал Мадуро объявить в Венесуэле досрочные выборы .
- Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции .
- Российские наемники ППК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законна". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Среди заброшенніх в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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