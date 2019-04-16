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Красный Крест доставил гуманитарку в Венесуэлу

В Венесуэлу впервые доставили гуманитарную помощь Красного Креста

Об этом сообщает DW .

В аэропорту Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся необходимые медикаменты, а также медицинские материалы.

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