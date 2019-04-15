Зеленский встретился с Макроном благодаря французскому философу Леви, - СМИ
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом - а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", - пишет автор.
В частности, недавно Леви посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.
В марте 2014 года, перед прошлыми президентскими выборами Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.
Различные источники сообщали, что изначально Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макроном.
А свою роль в положительном ответе Парижа, вероятно, сыграло решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять у себя Порошенко.
Издание Le Monde ранее сообщило, что инициатором встречи в Париже стал Зеленский.
- Напомним, 12 апреля шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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