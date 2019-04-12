Зеленский встретился с Макроном

12 апреля, 2019, 17:21

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча состоялась в Елисейском дворце, в Париже.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Переговоры с президентом Петром Порошенко стартуют в тот же день в 18:00. Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.