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Зеленский встретился с Макроном


фото: Reuters
Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча состоялась в Елисейском дворце, в Париже.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Переговоры с президентом Петром Порошенко стартуют в тот же день в 18:00. Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

 

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