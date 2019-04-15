Украина предложила помощь с реставрацией Нотр-Дам де Пари
15 апреля, 2019, 22:49
Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери после пожара
Об этом в Facebook написал министр культуры Украины Евгений Нищук.
"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. Работа Минкультуры - сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследство на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую. Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайному памятнику", - написал он.
Он отметил, что готов максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.
- Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
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