Украина предложила помощь с реставрацией Нотр-Дам де Пари

15 апреля, 2019, 22:49

Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери после пожара

Об этом в Facebook написал министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. Работа Минкультуры - сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследство на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую. Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайному памятнику", - написал он.

Он отметил, что готов максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.