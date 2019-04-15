"Все придумали сами": у Порошенко открестились от иностранных политтехнологов

15 апреля, 2019, 12:03

В штабе действующего президента Украины Петра Порошенко нет иностранных политтехнологов, а вся кампания ведется силами штаба, партии и людей на аутсорсинге

Об этом заявил заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко, передает "Украинская правда" .

Его попросили прокомментировать информацию о том, что у Порошенко работают американские, французские, израильские технологи.

"Я таких не видел. Возможно, вы знаете больше", - сказал Березенко.

На замечание, что экс-журналист, нардеп Сергей Лещенко писал об израильском политтехнологе Моше Клюгхафте, Березенко сказал:

"Меньше всего я бы сейчас хотел комментировать Сергея Лещенко ... Это абсолютная чушь. Никогда в жизни не встречал этого человека".

Он также сказал, что скандальную рекламу, где Порошенко противопоставляется президенту России Владимиру Путину, "придумал штаб", но комментировать, как принимаются такие решения, отказался.

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Попытки изменить образ Порошенко, который начал коммуницировать через телеграмм канал, записывает видеоролики, Березенко объясняет не новыми политтехнологами, а тем, что штаб пытается всеми способами донести свои месседжи к людям.

По его словам, этим занимается "очень много людей на аутсорсинге", а также партия, которая производит "много креативных идей".

Комментируя скандальные ролики, на которых фура сбивает соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского, или на которых на Зеленского высыпают белый порошок, похожий на кокаин, которые распространял советник президента Юрий Бирюков, Березенко сказал, что не нужно воспринимать глупости серьезно.

"Не воспринимайте серьезно какие-то глупости, которые кто-то генерирует в YouTube или в социальных сетях. Наш штаб не имеет никакого отношения к этим роликам, но если они смешные, это фан и кто-то из наших сторонников то репост, то мы же не можем за это нести ответственность", - отметил он.

"В последнюю неделю кампании мы перейдем в окончательный борд и тот месседж, который бы хотели донести согласно стратегии кампании", - подытожил соратник Порошенко.