"Нотр-Дам всей Европы". Туск и Макрон отреагировали на пожар

15 апреля, 2019, 22:30

Мировые лидеры комментируют пожар в Соборе Парижской Богоматери, который продолжается и сопровождается разрушением здания

Глава Европейского Совета Дональд Туск написал в Тwitter:

"Нотр-Дам в Париже - это Нотр-Дам всей Европы. Мы все сегодня с Парижем".

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l'Europe. We are all with Paris today. - Donald Tusk (@eucopresident) 15 апреля 2019 г.

Пожар комментирует президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нотр-Дам в огне. Это вызывает эмоции у целой страны. Мыслями я с католиками и всеми французами. Как и все мои соотечественники, я расстроен зрелищем пожара, который тронул всех нас", - написал он.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.