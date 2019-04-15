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"Нотр-Дам всей Европы". Туск и Макрон отреагировали на пожар

Мировые лидеры комментируют пожар в Соборе Парижской Богоматери, который продолжается и сопровождается разрушением здания

Глава Европейского Совета Дональд Туск написал в Тwitter:

"Нотр-Дам в Париже - это Нотр-Дам всей Европы. Мы все сегодня с Парижем".

Пожар комментирует президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нотр-Дам в огне. Это вызывает эмоции у целой страны. Мыслями я с католиками и всеми французами. Как и все мои соотечественники, я расстроен зрелищем пожара, который тронул всех нас", - написал он.

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