"Конец". В АП связывают провокационные борды с мэром Черкасс
15 апреля, 2019, 08:12
Команда президента заявляет, что не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Порошенко с надписью "Конец"
Об этом заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сказал в комментарии "Общественному".
"Да вы смеетесь? Мы же не идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.
По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, потому что сначала они появились именно в этом городе.
"Он (Бондаренко - ред.) формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - заявил Горковенко.
- Напомним, что в разных городах появились билборды с "черным пиаром" , направленным против президента Украины Петра Порошенко.
- Полиция оштрафует тех, кто разместил провокационные борды в стилистике кампании президента Петра Порошенко.
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