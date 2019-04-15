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"Конец". В АП связывают провокационные борды с мэром Черкасс

Команда президента заявляет, что не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Порошенко с надписью "Конец"

Об этом заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сказал в комментарии "Общественному".

"Да вы смеетесь? Мы же не идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.

По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, потому что сначала они появились именно в этом городе.

"Он (Бондаренко - ред.) формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - заявил Горковенко.

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