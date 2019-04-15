"Конец". Полиция оштрафует тех, кто разместил провокационные борды против Порошенко
Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует "Украинская правда".
"По предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике материалов", - отметил он.
По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлены размещения политической рекламы такого содержания.
"Согласно части 2 статьи 212-13 КоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие административные материалы", - добавил Тракало.
По его словам, сами борды снимут коммунальные службы.
- Напомним, что в разных городах появились билборды с "черным пиаром", направленным против президента Украины Петра Порошенко.
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