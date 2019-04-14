В украинских городах появились билборды с "черным пиаром" Порошенко
14 апреля, 2019, 20:25
В разных городах появились билборды с "черным пиаром", направленным против президента Украины Петра Порошенко
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На улицах различных Украины развесили билборды, похожие на политическую рекламу предвыборного штаба Петра Порошенко "Решающий выбор", но с надписью "Конец".
- 9 апреля штаб кандидата в президенты Петра Порошенко объяснил присутствие на рекламном билборде изображения Путина .
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