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В украинских городах появились билборды с "черным пиаром" Порошенко


фото: facebook
В разных городах появились билборды с "черным пиаром", направленным против президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На улицах различных Украины развесили билборды, похожие на политическую рекламу предвыборного штаба Петра Порошенко "Решающий выбор", но с надписью "Конец".

 

 

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