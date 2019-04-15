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Кризис в отношениях с МВФ и падение курса гривны - Порошенко о вероятной отмене национализации ПриватБанка


фото: president.gov.ua
Отмена национализации ПриватБанка приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) и нарушит стабильность национальной валюты

Об этом на встрече с представителями бизнеса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Требование двухмиллиардной компенсации за Приватбанк уже на столе. А дело о признании национализации незаконной - на последней стадии судебного разбирательства. Решение в пользу бывшего владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ ", - заявил президент.

Порошенко напомнил, что национализация "Приватбанка" проводилась в партнерстве с фондом:

"Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса ", - отметил он.

 

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