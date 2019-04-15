Кризис в отношениях с МВФ и падение курса гривны - Порошенко о вероятной отмене национализации ПриватБанка
15 апреля, 2019, 12:55
Отмена национализации ПриватБанка приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) и нарушит стабильность национальной валюты
Об этом на встрече с представителями бизнеса, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Требование двухмиллиардной компенсации за Приватбанк уже на столе. А дело о признании национализации незаконной - на последней стадии судебного разбирательства. Решение в пользу бывшего владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ ", - заявил президент.
Порошенко напомнил, что национализация "Приватбанка" проводилась в партнерстве с фондом:
"Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса ", - отметил он.
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