В Киеве заминировали все гипермаркеты "Ашан"
14 апреля, 2019, 19:06
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех столичных магазинов сети гипермаркетов "Ашан"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Соответствующее анонимное сообщение поступило на линию102. По указанным адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.
- Напомним, 14 апреля в Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Глобус" на Майдане Незалежности.
- Позже киевская полиция получила еще пять сообщений о заминировании в центре города , взрывчатки найдено не было.
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