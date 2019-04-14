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В Киеве заминировали все гипермаркеты "Ашан"


фото: budport.com.ua
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех столичных магазинов сети гипермаркетов "Ашан"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Соответствующее анонимное сообщение поступило на линию102. По указанным адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

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