Полиция получила еще 5 сообщений о заминировании в центре Киева
14 апреля, 2019, 16:23
Киевская милиция получила еще пять сообщений о заминировании в центре города
Об этом сообщает Национальная полиция .
Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также Международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.
В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.
События должным образом зарегистрированы в журналах единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.
Также сегодня поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности и торгового центра на этой площади.
- Напомним, 14 апреля в Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Глобус" на Майдане Незалежности.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины