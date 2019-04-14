Полиция получила еще 5 сообщений о заминировании в центре Киева

14 апреля, 2019, 16:23

Киевская милиция получила еще пять сообщений о заминировании в центре города

Об этом сообщает Национальная полиция .

Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также Международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

События должным образом зарегистрированы в журналах единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.

Также сегодня поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности и торгового центра на этой площади.