//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Неизвестный "заминировал" столичный "Глобус"


фото: placevisor.com
В Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости

На месте работают кинологи, взрывотехники и следователи, передают Вартови.Еспресо.

Решается вопрос об эвакуации людей из помещения

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать