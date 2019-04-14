Неизвестный "заминировал" столичный "Глобус"
14 апреля, 2019, 10:57
В Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости
На месте работают кинологи, взрывотехники и следователи, передают Вартови.Еспресо.
Решается вопрос об эвакуации людей из помещения
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины