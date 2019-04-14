До дебатов на НСК "Олимпийский" осталось 6 часов, - Порошенко
14 апреля, 2019, 08:13
Сегодня, 14 апреля 2014 года, в 14:00 на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" Петр Порошенко придет на президентские дебаты с Владимиром Зеленским
Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, передает Еспресо.TV .
"До дебатов на НСК Олимпийский осталось чуть больше 6 часов!", - написал он в 7:54 утра.
Вживую можно будет следить за этой ссылке.
- Напомним, Зеленский сам предложил Порошенко встретиться не в телестудии общественного вещателя, а на стадионе.
- В ответ действующий президент, который стремится быть переизбран на повторнйы срок, предложил провести дебаты в последнее воскресенье перед голосованием, то есть 14 апреля, на стадионе, а в пятницу, 19 апреля, как того и требует закон, уже в студии. Тогда как Зеленский говорит, что якобы придет только 19-го, но на стадион.
- Сейчас шоумен Владимир Зеленский находится в Париже.
- Голосование во втором туре назначено на следующее воскресенье, 21 апреля.
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