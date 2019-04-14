До дебатов на НСК "Олимпийский" осталось 6 часов, - Порошенко

14 апреля, 2019, 08:13

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, передает Еспресо.TV .

"До дебатов на НСК Олимпийский осталось чуть больше 6 часов!", - написал он в 7:54 утра.

Вживую можно будет следить за этой ссылке.