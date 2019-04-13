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"Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже", - Порошенко напомнил Зеленскому, что ждет его завтра на стадионе

Около 17:00 в субботу, 13 апреля 2019 года, действующий глава украинского государства и одновременно кандидат в президенты Петр Порошенко обнародовал на своей официальной странице в сети Facebook видеообращение к своему сопернику во втором туре выборов, шоумену Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полный текст обращения Порошенко:

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже.

И не прячьтесь от избирателей. Не убегайте от прессы. Не бойтесь оппонента.

Не бросайте трубку. Возвращайтесь. Прилетайте и поговорите наконец с людьми.

До встречи в воскресенье, на стадионе".

 

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