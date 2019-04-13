"Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже", - Порошенко напомнил Зеленскому, что ждет его завтра на стадионе

13 апреля, 2019, 17:53

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полный текст обращения Порошенко:

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже.

И не прячьтесь от избирателей. Не убегайте от прессы. Не бойтесь оппонента.

Не бросайте трубку. Возвращайтесь. Прилетайте и поговорите наконец с людьми.

До встречи в воскресенье, на стадионе".