Акционеры Facebook требуют уволить Цукерберга
Об этом свидетельствует заявление, размещенное на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В частности, акционеры недовольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов о потере данных. Поэтому инвесторы требуют рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранения от должности генерального директора.
Отмечается, что авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно состояться 30 мая.
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Акционеры сообщают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обвалилась на 40% из-за решения руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций. Авторы требования отмечают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: определенным владельцам акций предоставляется широкое право голоса.
Также еще одно заявление прямо требует назначить главой совета директоров компании независимого директора вместо Цукерберга. Это предложение предусматривает распределение должностей генерального директора и главы правления.
- Впервые требование об увольнении Цукерберга было выдвинуто акционерами в октябре прошлого года .
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