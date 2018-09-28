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Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний

Ссоры из-за принципов и независимости: как основатели приобретенных Facebook компаний боролись против гиганта, и во что это в итоге вылилось

Только лишь СМИ всколыхнула новость об уходе основателей Instagram в отставку, Forbes опубликовала откровения с соучредителем WhatsApp о "льде" в отношениях с Цукербергом Так что же происходит, и из-за чего Марк Цукерберг поссорился с главами компаний, которые он купил?

Facebook приобрел Instagram у Кевина Систрома и Майка Кригера еще в далеком 2012 году: тогдашняя сумма сделки составила 1 млрд долларов, и за это время интернет-гигант хорошо поспособствовал развитию сервиса -  его аудитория выросла с 40млн до более миллиарда пользователей.

Тогда же, в 2012-м Марк Цукерберг пообещал, что фотосервис и в дальнейшем будет работать независимо, чтобы развивать сильные стороны Instagram.

"Мы считаем, что это разные опыты, которые дополняют друг друга. Но для того, чтобы сделать это хорошо, мы должны помнить о сохранении и укреплении сильных сторон Instagram, а не просто пытаться интегрировать все в Facebook ", - говорил тогда гендиректор Facebook.

Однако старые слова забываются, а планы меняются. Как сообщается в американских СМИ, именно усиление контроля над дочерней компанией способствовало решению учредителей Instagram об отставке.

Например, недавно Систром и Кригер не сошлись во взглядах с Цукербергом по определенным решениям: Facebook все меньше продвигает Instagram в основном приложении Facebook и удаляет ярлык с пометкой Instagram - таким образом у пользователей часто возникает впечатление, что перекрестный между двумя сетями контент загружается непосредственно в Facebook.

Похожую историю можно было наблюдать год назад с мессенджером WhatsApp, когда один из его соучредителей Брайан Эктон неожиданно ушел из компании из-за разногласий с Цукербергом, потеряв при этом 850 млн долларов.

Принципы, Цукерберг і WhatsApp

По сравнению с Instagram этот мессенджер извлек из соцсети намного больше бюджета: Facebook приобрел его за 22 миллиарда долларов (из которых 19 были в акциях соцсети) у соучредителей Яна Кума (кстати, нашего соотечественника) и Брайана Эктона. Как и фотосервису, мессенджеру была обещана автономия и независимость.

Однако в прошлом году Эктон неожиданно решает уйти, теряя при этом значительные средства. В 2018 году, уже уйдя в отставку, он присоединяется к движению #DeleteFacebook. И теперь наконец поделился с журналом Forbes причиной такого решения - ею стала "настоящая битва" в Кремниевой долине.

Эктон покинул Facebook в 2017 году, через три года после того, как Facebook приобрел WhatsApp. Его коллега Ян Кум ушел в начале 2018 года и сейчас остается для прессы "вне зоны".

Поссорились с Цукербергом из-за рекламы: основатели мессенджера были категорически против ее введения, строя программу по принципу "без рекламы, без игр, без хитростей", тогда как для Facebook реклама является основным источником доходов: от нее компания получает 98% дохода.

Руководство WhatsApp видело другие пути монетизации мессенджера, например, введение услуги по рассылке полезных сообщений для компаний. Но интернет-гиганту они были не по душе: в Facebook планировали собирать данные об активности пользователей несмотря на сквозное шифрование, и использовать их для рекламодателей.

"Я продал конфиденциальность своих пользователей для большей выгоды. Я сделал выбор и пошел на компромисс. И я живу с этим каждый день ", - рассказал Эктон в интервью Forbes.

Во ходе интервью Эктон отметил, что не считает соцсеть "плохим парнем", а ее управленческая команда - "хорошие бизнесмены". Однако он дал первое официальное подтверждение того, что ситуация была чрезвычайно холодной.

В сентябре 2017-го Эктон встретился с юристами соцсети и, собственно, Цукербергом. На встрече он оперировал соглашением, позволяющим ему забрать все акции в случае самовольного добавления средств монетизации в мессенджер со стороны Facebook. На это ему отвечали, что в программу еще ничего не "добавляется", а только исследуется такая возможность. По словам Эктона, Марк Цукерберг всем своим видом показывал, что это будет их последняя встреча.

К тому же, в Facebook не хотели, чтобы кто-то знал подробности такого "развода": "Как часть предложенного урегулирования в конце концов руководство Facebook пыталось добиться соглашения о неразглашении", - говорит Эктон.

В итоге он не стал бороться, и уволился за год до срока получения остальных средств, потеряв за принципы 850 миллионов долларов.

Все ради рекламы?

Добавим, что Facebook в последнее время часто уличают в пренебрежении личными данными пользователей, как и в случае поиска обхода шифрования WhatsApp.

Кроме печально известного скандала с Cambridge Analytica, недавнее исследование выявило еще одну интересную особенность: Facebook может получить номер телефона даже в том случае, если пользователь не привязывал его к своей странице, вынув информацию из контактных данных пользователя и даже его друзей в случае, если кто-то из них дал сервису доступ к своим контактам.

То есть, если пользователь А делится своими контактами с Facebook, включая ранее неизвестный номер телефона пользователя Б, рекламодатели смогут ориентировать рекламу на Б с использованием предоставленного номера телефона через месяц - такая себе "теневая контактная информация".

При этом Б не может получить доступ к своей теневой контактной информации, так как это нарушит конфиденциальность А, согласно правилам Facebook, поэтому он не может ее увидеть или удалить, и он не может заставить рекламодателей не использовать его данные.

Основатели уходят из Instagram

Долгие годы Систром и Кригер дружно противостояли некоторым инновациям от интернет-гиганта, когда те не совпадали с их видением, продолжая опираться на ресурсы Facebook, инфраструктуру и разработчиков.

Но в последнее время интерес к Instagram как "сподвижнику" развития Facebook разросся, а его учредители приняли решение уйти. Правда, сами они четкие причины отставки не прокомментировали.

"Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла с 13 человек в компанию с тысячей сотрудников, с офисами по всему миру и продуктами, которыми пользуются более миллиарда пользователей по всему миру. Теперь мы готовы к новому. Мы берем паузу и время, чтобы снова пустить в ход интерес и креативность. Чтобы создавать новые вещи, нужно сделать шаг назад, осознать, что нас вдохновляет и что нужно миру. Таков наш план ", - говорится в блоге Систрома.

Месседж стал ответом на опубликованный ранее материал газеты "New York Times", где указывалось, что Систром (занимал должность исполнительного директора), и Кригер (работал в сервисе главным техническим директором) подали в отставку.

Цукерберг в свою очередь назвал создателей Instagram "выдающимися продуктовыми лидерами" и сказал, что последние шесть лет работы с ними были замечательными.

"Кевин и Майк - выдающиеся лидеры продукта, и Instagram отражает их объединенные творческие таланты", - сказал Цукерберг в своем заявлении. "Я многому научился за время нашего сотрудничества и мне очень понравилось".

Кто придет им на смену, пока неизвестно. Bloomberg утверждает, что теперь Instagram возглавит Адам Моссера, который перешел в сервис с Facebook, заняв должность руководителя продукта.

Пока же медленно, но уверенно Facebook набирает обороты в направлении Instagram, полностью беря на себя права материнской компании, хоть это и существенно контрастирует с начальными обещаниями Цукерберга.

Тем не менее, несколько профильных изданий США отметили, что со стороны разработчиков было вполне разумно уйти именно сейчас, независимо от уровня напряженности в компании.

"Их репутация (учредителей, – ред.) закрепилась: они знаковые и очень молодые, у них впереди долгое будущее. Facebook проложил им этот золотой путь. Уходя сейчас, они закрепили за собой перспективное будущее. Если Instagram продолжит расти, меняться и становиться чем-то еще более важным - они всегда будут получать выгоду из его существования. Если же Instagram придет в упадок, это случится не в их смену ", - отметили в WIRED.

Два разных мира

Автор материала для издания ReCode Дэн Фроммер побывал в офисах Facebook и Instagram, и поделился впечатлениями о фотосервисе.

"Я посетил их штаб-квартиру год назад и увидел компании с двух разных планет. В творческом пространстве Instagram так классно, что Facebook в сравнении не выглядит круто. Видимо именно поэтому люди относятся к нему по-другому, я думаю именно поэтому его аудитория так быстро растет. Facebook - это Марк Цукерберг, который стоит в театре зомби с VR-гарнитурой. Instagram - это его учредители. Неплохо быть Facebook (за исключением последних скандалов), но классно быть Instagram ", - написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В ближайшей перспективе вполне вероятно, что Instagram сохранит свое уникальное видение. Все зависит от того, насколько сильно Facebook будет пытаться "втянуть" фотосервис в себя, ведь соцсети кардинально разные: если Facebook - ваша телефонная книга и он социально полезен, то Instagram является отражением заинтересованности людей.

Кого еще "усыновил" Facebook

Палмер Лаки - Oculus

Один из основателей Oculus Палмер Лаки работал над гарнитурой VR, которую он построил в гараже своих родителей. Кампания начала спонсироваться с краундфандинговой платформы Kickstarter, а в 2014 году Facebook заплатил за нее 2 млрд долларов.

Какрое-то время Лаки оставался в качестве сотрудника Facebook, но в 2017 году ушел. Тогда появились сообщения о том, что он финансировал группу интернет-троллей, "занимавшихся предвыборной кампанией в США". Цукерберг утверждает, что политика не повлияла на решение Facebook прекратить сотрудничество с Лаки.

Джонатан Перлоу - Beluga

В 2011 году три бывших сотрудника Google запустили Beluga, службу групповых сообщений для Android и iOS, которая была разработана для удобного обмена сообщениями в Facebook. Менее чем через год после запуска приложения оно стало вирусным, а Facebook приобрел компанию, наняв Перлоу и его соучредителей. В итоге Beluga стала "фундаментом" для сегодняшнего Facebook Messenger.

Перлоу покинул Facebook в июне 2016 года, чтобы запустить Trove Technologies, службу хранения данных полного цикла, которая собирает, хранит и возвращает товары клиентам.

Никита Бир - TBH

Летом 2017-го Никита Бир запустил TBH - приложение, позволяющее пользователям отправлять анонимные комплименты своим друзьям. При этом он не питал особых надежд: ранее он уже пытался запустить 14 приложений, а у команды заканчивалось финансирование. Но приложение стало пользоваться некоторым спросом, а в октябре 2017года Facebook приобрел его менее чем за 100 млн долларов.

В июле материнская компания объявила, что приложение закроют из-за низких показателей использования: тогда было около 5 млн загрузок. Но после объявления произошел бум: программа заняла первое место в App. Правда, чуть больше месяца назад TBH выпал из списка 500 ежедневных загрузок, что не сулит ничего хорошего для его будущего.

Однако Бир не ушел из компании: несмотря на решение он останется с компанией и продолжит строить новые продукты вместе с бывшей командой TBH.

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