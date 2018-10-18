Цукерберга хотят сместить с должности председателя правления
Как пишет Economic Times, такая позиция связана с тем, что Цукерберг "плохо справился с несколькими серьезными скандалами", в частности относительно вмешательства России в выборы в США и утечки данных Cambridge Analytica.
Казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор города Нью-Йорк Скотт Стрингер присоединились к предложению.
Такое предложение вынесут на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года. Кроме того, будет предлагаться сделать роль главы компании независимой должности.
Сам Цукерберг теперь владеет порядка 60% голосов, а подобное предложение выдвигают уже не первый раз: такое требование поиска независимого главы была побеждена в 2017 году, а контроль большинства голосов Цукербергом оказало решение акционеров фактически символическим.
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