Стараюсь быть мужиком, - Зеленский прокомментировал спор с Порошенко

13 апреля, 2019, 09:51

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент 11 апреля. Тогда в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1" он поспорил со своим оппонентом Петром Порошенко относительно формата предвыборных дебатов.

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, быть мужиком. Поэтому я стоял на своем ", - сказал Зеленский.