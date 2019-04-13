Стараюсь быть мужиком, - Зеленский прокомментировал спор с Порошенко
13 апреля, 2019, 09:51
Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент 11 апреля. Тогда в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1" он поспорил со своим оппонентом Петром Порошенко относительно формата предвыборных дебатов.
"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, быть мужиком. Поэтому я стоял на своем ", - сказал Зеленский.
- 12 апреля в штабе Владимира Зеленского объяснили поведение кандидата тем, что он "эмоциональный человек", и тем, что на его семью "ежеминутно выливается грязь".
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