"Очень эмоциональный человек": У Зеленского прокомментировали его поведение во время "телефонных дебатов" с Порошенко

12 апреля, 2019, 14:39

В штабе Владимира Зеленского объяснили поведение кандидата тем, что он "эмоциональный человек", и тем, что на его семью "ежеминутно выливается грязь"

Об этом рассказал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "Право на власть", передает УНИАН .

"Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек, и это видели уже многие люди", - рассказал Разумков.

Он считает, что если бы телезрители "столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональны и более жесткие в высказываниях".

Напомним, присутствующий в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на власть" Петр Порошенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.