Московский патриархат уже потерял на Волыни более 100 приходов, - ОГА

13 апреля, 2019, 16:31

По последним данным, в Волынской области 108 приходов решили перейти с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины

Об этом сообщили в отделе информационной политики ОГА, передает Еспресо.TV со ссылкой на ZIK.

После того, как ПЦУ получила Томос - документ об автокефалии - от Вселенского патриархата, религиозные общины области начали активно переходить в ее состав.

В частности, по состоянию на 10 апреля 2019 г. 108 волынских общин приняли решение о переходе в ПЦУ. Больше всего - в Гороховском районе (34). Зато в 42 общинах продолжаются переговоры по поводу перехода в ПЦУ.

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Согласно законодательству, решение об изменении юрисдикционного подчинения принимается двумя третями от количества членов религиозной общины. После происходит перерегистрация устава религиозных общин: внесение изменений в Устав религиозной общины или регистрация нового. В областной государственной администрации эти функции выполняют в управлении культуры, по вопросам религий и национальностей. К слову, соответствующая процедура должна быть завершена до 31 декабря 2019 года.

Итак, пока 33 религиозные общины области уже получили зарегистрированные уставы. Следовательно, официально изменили подчинение и перешли из УПЦ МП в ПЦУ.

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Среди них общины сел: Сусваль, Суходолы, Охновка и Пятидни Владимир-Волынского района, Скобелка, Шклынь, Смолява, Пирванче, Мирное, Берестечко, Марковичи, Диковины и Новостав Гороховского района, Жашковичи и Заболотцы Иванычивского района, Раков-Лес Камень-Каширского района, Жидычин, Клепачив, Кульчин и Берестяны Киверцовского района, Доротище, Радошин и Старые Кошары Ковельского района, Несвич, Садив, Веселое и Радомышль Луцкого района, Холопичи, и Маньков Локачинского, Красноволя Маневицкого района, Мызово Старовижевского района, Боблы и Дулибы Турийского района.