Макрон встретится с Порошенко и Зеленским 12 апреля

10 апреля, 2019, 15:40

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает РБК-Украина.

Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезно.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - заявил он.