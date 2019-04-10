Макрон встретится с Порошенко и Зеленским 12 апреля
10 апреля, 2019, 15:40
12 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает РБК-Украина.
Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезно.
"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - заявил он.
- Напомним, что 1 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
- Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко.
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