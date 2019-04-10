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Макрон встретится с Порошенко и Зеленским 12 апреля


фото: REUTERS
12 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает РБК-Украина.

Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезно.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - заявил он.

 

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