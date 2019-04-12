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Игрок "Шахтера" рассказал, завершится ли досрочно борьба за чемпионство в УПЛ


фото: shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Сергей Болбат поделился мнением, завершится ли досрочно борьба за чемпионство в УПЛ в случае победы "горняков" над "Зарей"

Слова Болбата приводит "Команда №1" .

"Будем ли мы недосягаемы для "Динамо" в чемпионской гонке в случае победы над "Зарей "? Не стал бы так утверждать. Может, болельщики так и могут рассуждать, но мы не имеем права. Мы так не думаем. Для нас каждый матч важен и задачи нужно выполнять постепенно. Чтобы добиться успеха в каждом турнире, надо думать о каждой игре, а не об одном-двух соперниках. Против "Шахтера" "Заря" играет компактно и агрессивно выходит в контратаку. Наверное, это их главное оружие ", - сказал Болбат.

Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Заря" состоится в Харькове в субботу 13 апреля. В этом туре "Динамо" также в субботу сыграет на выезде с "Мариуполем".

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