Лидер "Зари" перед матчем с "Шахтером" восстановился после травмы
10 апреля, 2019, 14:05
Украинский полузащитник "Зари" Александр Караваев приступил к тренировкам в общей группе луганчан перед игрой с "Шахтером"
Об этом сообщает "Футбол1" .
26-летний Александр Караваев получил повреждение в матче квалификации на Евро-2020 против Люксембурга (2: 1), но уже восстановился после травмы. Таким образом, Караваев сможет сыграть против "Шахтера" в 24-м туре чемппионату Украины. Матч состоится 13-го апреля.
В этом сезоне Караваев провел за "Зарю" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
- Напомним, после жеребьевки Кубка Украины определился соперник "Зари" в полуфинале турнира.
- В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" уступила "Динамо", имея по ходу преимущество в два мяча .
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-