Лидер "Зари" перед матчем с "Шахтером" восстановился после травмы

10 апреля, 2019, 14:05

Украинский полузащитник "Зари" Александр Караваев приступил к тренировкам в общей группе луганчан перед игрой с "Шахтером"

Об этом сообщает "Футбол1" .

26-летний Александр Караваев получил повреждение в матче квалификации на Евро-2020 против Люксембурга (2: 1), но уже восстановился после травмы. Таким образом, Караваев сможет сыграть против "Шахтера" в 24-м туре чемппионату Украины. Матч состоится 13-го апреля.

В этом сезоне Караваев провел за "Зарю" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.