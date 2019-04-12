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Военнопленный моряк, прооперированный в Москве, выздоравливает трудно, - адвокат

Военнопленный украинский моряк Василий Сорока после операции выздоравливает трудно и медленно

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

Он посетил в СИЗО моряка Сороку, которому 11 апреля, исполнилось 28 лет.

"Василий борется за свое выздоровление, которое идет трудно и медленно. Остался небольшой отек на кисти, болевые ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой", - сообщил адвокат.

Однако он отметил, что "настроение Василия на позитиве". Адвокат поздравил своего подзащитного с днем рождения и передал ему все слова поддержки.

"Мне удалось подгадать и провести следственные действия с участием Василия именно сегодня, чтобы поддержать его в этот день. Поздравил его с днем рождения и передал Василию все поздравления и слова поддержки от всех-всех-всех", - написал Бадамшин.

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  • Напомним, Василий Сорока - сотрудник Службы безопасности Украины. В результате захвата Россией украинских кораблей Василий получил тяжелое ранение.
  • 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Советник Путина пообещал обследование раненого украинского моряка Сороки нейрохирургом.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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