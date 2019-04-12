Военнопленный моряк, прооперированный в Москве, выздоравливает трудно, - адвокат

12 апреля, 2019, 10:00

Военнопленный украинский моряк Василий Сорока после операции выздоравливает трудно и медленно

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

Он посетил в СИЗО моряка Сороку, которому 11 апреля, исполнилось 28 лет.

"Василий борется за свое выздоровление, которое идет трудно и медленно. Остался небольшой отек на кисти, болевые ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой", - сообщил адвокат.

Однако он отметил, что "настроение Василия на позитиве". Адвокат поздравил своего подзащитного с днем рождения и передал ему все слова поддержки.

"Мне удалось подгадать и провести следственные действия с участием Василия именно сегодня, чтобы поддержать его в этот день. Поздравил его с днем рождения и передал Василию все поздравления и слова поддержки от всех-всех-всех", - написал Бадамшин.

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