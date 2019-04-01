Милевский отдал голевой пас в матче за "Динамо"
1 апреля, 2019, 11:26
Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отметился голевой передачей в матче 1-го тура чемпионата Беларуси
Об этом сообщает FootBoom .
В стартовом матче сезона "Динамо" Брест, за который выступает Артем Милевский, встречался с "Торпедо-БелАЗ". 34-летний Милевский появился на поле на 74 минуте, а на 87-й помог отличиться Фамайе.
Сам матч завершился победой "Динамо" Брест со счетом 2: 1.
- 12 января стало известно, что украинский футболист Артем Милевский вернулся в брестское "Динамо".
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-