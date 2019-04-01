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Милевский отдал голевой пас в матче за "Динамо"


фото: dynamo-brest.by
Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отметился голевой передачей в матче 1-го тура чемпионата Беларуси

Об этом сообщает FootBoom .

В стартовом матче сезона "Динамо" Брест, за который выступает Артем Милевский, встречался с "Торпедо-БелАЗ". 34-летний Милевский появился на поле на 74 минуте, а на 87-й помог отличиться Фамайе.

Сам матч завершился победой "Динамо" Брест со счетом 2: 1.

  • 12 января стало известно, что украинский футболист Артем Милевский вернулся в брестское "Динамо".
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