Милевский отдал голевой пас в матче за "Динамо"

1 апреля, 2019, 11:26

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отметился голевой передачей в матче 1-го тура чемпионата Беларуси

Об этом сообщает FootBoom .

В стартовом матче сезона "Динамо" Брест, за который выступает Артем Милевский, встречался с "Торпедо-БелАЗ". 34-летний Милевский появился на поле на 74 минуте, а на 87-й помог отличиться Фамайе.

Сам матч завершился победой "Динамо" Брест со счетом 2: 1.