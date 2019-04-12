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В Киеве четверть субсидиантов не заплатили за коммунальные услуги

Уровень расчетов среди получателей субсидий за предоставленные коммунальные услуги в Киеве составляет 75%

Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил Пантелеев, для начального периода это достаточно высокий уровень расчета. Однако он отметил, что граждане, которые получают субсидии, не должны допускать просроченных платежей. Ведь это может стать причиной прекращения предоставления субсидии в будущие периоды.

"С марта 2019 года правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым субсидия назначена в 2018 году. В счетах на оплату коммунальных услуг субсидия больше не отображается, приходит на карточки Ощадбанка и через сервис "Скорая копейка". С марта отменяется такое понятие, как обязательный платеж. Субсидианты, которые будут получать всю сумму пособия на руки, должны самостоятельно рассчитаться за потребленные в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло ", - сказал Пантелеев.

Он напомнил, что монетизированная субсидия - это целевые средства, которые необходимо направлять на оплату коммунальных услуг. По данным КГГА, на сегодня в Киеве субсидию получает 162 000 семей.

  • Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
  • Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млн грн - это примерно по 1680 грн в 3,5 млн домохозяйств.
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