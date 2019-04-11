Великобритания и ЕС отложили Brexit до 31 октября

11 апреля, 2019, 08:31

Великобритания и Европейский Союз согласовали отсрочку Brexit на 6 месяцев

Об этом сообщает Reuters.

"Это означает, что у Британии есть еще 6 месяцев, чтобы найти лучшее решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы ЕС не согласился на отсрочку Brexit, страна бы автоматически перестала быть членом ЕС в полночь 12 апреля.

В то же время, премьер-министер Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что страна все равно стремится выйти из состава ЕС как можно скорее.