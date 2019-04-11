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Мэй: есть шанс завершить Brexit еще до европейских выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Королевство может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года

Об этом передает DW.

По словам Мэй, отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начатый процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства.

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, согласно европейским законам Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент.

Напомним, что в четверг, 11 апреля, страны Евросоюза и Великобритания договорились о "гибком" продолжени максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года.

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