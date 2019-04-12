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Словакия: бывший военный признался в убийстве журналиста и его невесты


фото: wikipedia
В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался в убийстве журналистов-расследователей Яна Куцяка и его невесты
Как пишет словацкое издание Aktuality, Марчек признался, что собственноручно стрелял в пару.

Подозреваемыми в этом деле являются Марчек и трое других лиц. Вероятно, бывший военный был водителем других подозреваемых по делу.

Недавно словацкому мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства Куцяка. Известно, что по версии следствия, именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность. Как утверждают прокуроры, причиной убийства стала журналистская деятельность Куцяка. Сейчас Кочнер находится под стражей в связи с расследованием экономических преступлений.

  • Словацкого журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку Мартину Кушнирову застрелили в собственном доме.
  • Из-за убийства журналиста в стране начались массовые протесты.
  • Из-за этого инцидента премьер Словакии Андрей Киска ушел в отставку .
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