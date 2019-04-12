Словакия: бывший военный признался в убийстве журналиста и его невесты

Подозреваемыми в этом деле являются Марчек и трое других лиц. Вероятно, бывший военный был водителем других подозреваемых по делу.

Недавно словацкому мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства Куцяка. Известно, что по версии следствия, именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность. Как утверждают прокуроры, причиной убийства стала журналистская деятельность Куцяка. Сейчас Кочнер находится под стражей в связи с расследованием экономических преступлений.