В Словакии трех человек обвиняют в резонансном убийстве журналиста Куцяка
28 сентября, 2018, 20:29
В Словакии трех человек обвиняют в умышленном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты
Об этом пишет Reuters.
Подозреваемые были задержаны утром в четверг. Пятеро других лиц, задержанных в том же рейде, были освобождены, рассказали в Госпрокуратуре.
Куцяка, писавшего о политической коррупции в Словакии, нашли застреленным вместе его невестой дома недалеко Братиславы в феврале. Убийство шокировало страну и вызвало общественный гнев по поводу коррупции. В стране прошли самые массовые протесты со времени завершения правления коммунистов в 1989 году.
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- 26 февраля во Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
- В Словакии прошли одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.
- Но отставка Фицо не решила кризис. Протестующие продолжали выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.
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