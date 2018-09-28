В Словакии трех человек обвиняют в резонансном убийстве журналиста Куцяка

28 сентября, 2018, 20:29

В Словакии трех человек обвиняют в умышленном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты

Об этом пишет Reuters.

Подозреваемые были задержаны утром в четверг. Пятеро других лиц, задержанных в том же рейде, были освобождены, рассказали в Госпрокуратуре.

Куцяка, писавшего о политической коррупции в Словакии, нашли застреленным вместе его невестой дома недалеко Братиславы в феврале. Убийство шокировало страну и вызвало общественный гнев по поводу коррупции. В стране прошли самые массовые протесты со времени завершения правления коммунистов в 1989 году.

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