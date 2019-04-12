//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Штаб Порошенко: На дебаты на "Олимпийском" 14 апреля будут пускать всех желающих, - СМИ

На дебаты кандидатов в президенты , которые Петр Порошенко анонсировал на 14 апреля, будут пускать всех желающих

Об этом сообщает издание TheБабель со ссылкой на источник в штабе Порошенко.

По словам представителя, координировать людей на входе будут волонтеры штаба. Для журналистов аккредитация откроется в 9:00 13 апреля.

Ранее Порошенко отмечал, что приедет на "Олимпийский" 14 апреле в 14:14.

Напомним, что от представителя Порошенко поступил запрос к НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать