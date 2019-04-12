Штаб Порошенко: На дебаты на "Олимпийском" 14 апреля будут пускать всех желающих, - СМИ

12 апреля, 2019, 17:03

Об этом сообщает издание TheБабель со ссылкой на источник в штабе Порошенко.

По словам представителя, координировать людей на входе будут волонтеры штаба. Для журналистов аккредитация откроется в 9:00 13 апреля.

Ранее Порошенко отмечал, что приедет на "Олимпийский" 14 апреле в 14:14.

Напомним, что от представителя Порошенко поступил запрос к НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.