Штаб Порошенко: На дебаты на "Олимпийском" 14 апреля будут пускать всех желающих, - СМИ
12 апреля, 2019, 17:03
На дебаты кандидатов в президенты , которые Петр Порошенко анонсировал на 14 апреля, будут пускать всех желающих
Об этом сообщает издание TheБабель со ссылкой на источник в штабе Порошенко.
По словам представителя, координировать людей на входе будут волонтеры штаба. Для журналистов аккредитация откроется в 9:00 13 апреля.
Ранее Порошенко отмечал, что приедет на "Олимпийский" 14 апреле в 14:14.
Напомним, что от представителя Порошенко поступил запрос к НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.
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