Порошенко подал заявку на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля
12 апреля, 2019, 11:08
Государственное предприятие НСК "Олимпийский" получило запросы относительно проведения дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.
"Государственным предприятием НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса», – говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля в эфире программы "Право на власть" Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
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