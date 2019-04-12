Порошенко подал заявку на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля

12 апреля, 2019, 11:08

Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

"Государственным предприятием НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в эфире программы "Право на власть" Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.