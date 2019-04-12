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Порошенко подал заявку на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Государственное предприятие НСК "Олимпийский" получило запросы относительно проведения дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

"Государственным предприятием НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в эфире программы "Право на власть" Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.

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