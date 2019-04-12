Россияне проверят, как работает артиллерия на захваченных украинских катерах

12 апреля, 2019, 20:15

Российское следствие назначило две технические экспертизы по проверке возможностей работы артиллерии на захваченных украинских катерах "Бердянск" и "Никополь"

Об этом сказал адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды защитников украинских моряков, сообщает Укринформ .

"Можно сказать, что у нас начался новый цикл следственных действий. В отношении военнопленных украинских моряков назначены два технических экспертизы, которые проверят возможности работы артиллерии на катерах "Бердянск" и "Никополь". Трудно, на самом деле, сказать, как это может повлиять на обвинения , выдвинутые следствием ", - сказал он.

По словам адвоката, часть пленных моряков уже знакома с этим решением.

"Остальные, я думаю, ознакомят на следующей неделе, когда будут проходить судебные заседания по продлению ареста", - добавил Полозов.

Он также уточнил, что ранее следствием было назначено 9 экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. С учетом двух новых экспертиз общее их количество достигло 11.

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