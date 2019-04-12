Россияне проверят, как работает артиллерия на захваченных украинских катерах
Об этом сказал адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды защитников украинских моряков, сообщает Укринформ .
"Можно сказать, что у нас начался новый цикл следственных действий. В отношении военнопленных украинских моряков назначены два технических экспертизы, которые проверят возможности работы артиллерии на катерах "Бердянск" и "Никополь". Трудно, на самом деле, сказать, как это может повлиять на обвинения , выдвинутые следствием ", - сказал он.
По словам адвоката, часть пленных моряков уже знакома с этим решением.
"Остальные, я думаю, ознакомят на следующей неделе, когда будут проходить судебные заседания по продлению ареста", - добавил Полозов.
Он также уточнил, что ранее следствием было назначено 9 экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. С учетом двух новых экспертиз общее их количество достигло 11.
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- 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другуюой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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