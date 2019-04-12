"Слава Украине!": Бразилец трогательно попрощался с "Динамо"

12 апреля, 2019, 12:30

Бразильский экс-полузащитник "Динамо" Че Че сделал трогательное обращение к фанатам киевского клуба

Об этом Че Че написал в Instagram.

"Спасибо всем поклонникам "Динамо". Хотя далеко, вы останетесь вечно в моем сердце. Спасибо за все. СЛАВА УКРАИНЕ!", - заявил Че Че.

В "Динамо" бразилец перешел летом 2018 году с "Палмейрас", а 2 апреля 2019 г. киевский клуб объявил о трансфере Че Че в "Сан-Паулу".