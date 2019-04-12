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Макрон встретил Порошенко в Елисейском дворце

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Президент Франции Эммануэль Макрон встретил Порошенко на крыльце Елисейского дворца в Париже, где состоятся переговоры лидеров двух государств.

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