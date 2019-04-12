Макрон встретил Порошенко в Елисейском дворце
12 апреля, 2019, 19:29
Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Президент Франции Эммануэль Макрон встретил Порошенко на крыльце Елисейского дворца в Париже, где состоятся переговоры лидеров двух государств.
Рад встрече с искренним другом Украины @EmmanuelMacron pic.twitter.com/kQNuAXLQlT- Петр Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
- Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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