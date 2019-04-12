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Фаны "Челси" назвали Салаха террористом, "Ливерпуль" призвал к ответу


фото: Reuters
Болельщики "Челси" обозвали террористом египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха

Об этом сообщает BBC .

Перед матчем Лиги Европы "Славия" - "Челси" (0: 1) в интернете появилось видео, как шесть фанатов англичан скандируют "Салах - террорист" в одном из баров Праги.

Лондонский клуб идентифицировал трех человек и запретил им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Личности еще трех людей не были установлены. Оба клуба осудили поведение болельщиков.

"Челси" осуждает все формы дискриминационного поведения. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это владельцы абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие персоналии - позор для большинства болельщиков "Челси", которые не потерпят их в клубе ", - говорится в заявлении" Челси ".

"Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует гнусные дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответственность", - заявили в "Ливерпуле".

В этом сезоне Салах с 18 мячами является вторым бомбардиром чемпионата Англии.

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