Фаны "Челси" назвали Салаха террористом, "Ливерпуль" призвал к ответу

12 апреля, 2019, 13:57

Болельщики "Челси" обозвали террористом египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха

Об этом сообщает BBC .

Перед матчем Лиги Европы "Славия" - "Челси" (0: 1) в интернете появилось видео, как шесть фанатов англичан скандируют "Салах - террорист" в одном из баров Праги.

Лондонский клуб идентифицировал трех человек и запретил им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Личности еще трех людей не были установлены. Оба клуба осудили поведение болельщиков.

"Челси" осуждает все формы дискриминационного поведения. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это владельцы абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие персоналии - позор для большинства болельщиков "Челси", которые не потерпят их в клубе ", - говорится в заявлении" Челси ".

"Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует гнусные дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответственность", - заявили в "Ливерпуле".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop - Football Fights (@footbalIfights) 11 апреля 2019 г.

В этом сезоне Салах с 18 мячами является вторым бомбардиром чемпионата Англии.