Фаны "Челси" назвали Салаха террористом, "Ливерпуль" призвал к ответу
Об этом сообщает BBC .
Перед матчем Лиги Европы "Славия" - "Челси" (0: 1) в интернете появилось видео, как шесть фанатов англичан скандируют "Салах - террорист" в одном из баров Праги.
Лондонский клуб идентифицировал трех человек и запретил им посетить матч со "Славией", не пропустив на трибуну. Личности еще трех людей не были установлены. Оба клуба осудили поведение болельщиков.
"Челси" осуждает все формы дискриминационного поведения. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это владельцы абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие персоналии - позор для большинства болельщиков "Челси", которые не потерпят их в клубе ", - говорится в заявлении" Челси ".
"Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует гнусные дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответственность", - заявили в "Ливерпуле".
Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop- Football Fights (@footbalIfights) 11 апреля 2019 г.
В этом сезоне Салах с 18 мячами является вторым бомбардиром чемпионата Англии.
- Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан автором лучшего гола 2018 г. по версии ФИФА.
- Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах попал в скандал в Англии - его застали за разговорами за рулем по телефону.
- Звездный египетский форвард Мохамед Салах определился с будущим в английском "Ливерпуле".
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