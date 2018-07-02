Салах определился с будущим в "Ливерпуле"

2 июля, 2018, 10:55

Звездный египетский форвард Мохамед Салах определился с будущим в английском "Ливерпуле"

Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.

Салах заключил с "Ливерпулем" новый контракт, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Египтянин перешел в английскую команду летом прошлого года из итальянской "Ромы". За сезон он забил 44 гола в 52 матчах в различных турнирах. Вместе с "Ливерпулем" Салах дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил в Киеве мадридскому "Реалу" 1:3, а египтянин получил травму.