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Салах определился с будущим в "Ливерпуле"


фото: liverpoolfc.com
Звездный египетский форвард Мохамед Салах определился с будущим в английском "Ливерпуле"

Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.

Салах заключил с "Ливерпулем" новый контракт, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Египтянин перешел в английскую команду летом прошлого года из итальянской "Ромы". За сезон он забил 44 гола в 52 матчах в различных турнирах. Вместе с "Ливерпулем" Салах дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил в Киеве мадридскому "Реалу" 1:3, а египтянин получил травму.

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