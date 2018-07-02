Салах определился с будущим в "Ливерпуле"
2 июля, 2018, 10:55
Звездный египетский форвард Мохамед Салах определился с будущим в английском "Ливерпуле"
Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.
Салах заключил с "Ливерпулем" новый контракт, его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
Египтянин перешел в английскую команду летом прошлого года из итальянской "Ромы". За сезон он забил 44 гола в 52 матчах в различных турнирах. Вместе с "Ливерпулем" Салах дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил в Киеве мадридскому "Реалу" 1:3, а египтянин получил травму.
What a way to start the week!!— Liverpool FC (@LFC) 2 июля 2018 г.
Salah signs new long-term #LFC deal: https://t.co/EmC7lbLdBK pic.twitter.com/99FLWuslkW
- Салах вместе со сборной Египта неудачно выступил на чемпионате мира и был раскритикован за участие в совместных мероприятиях с чеченским президентом Рамзаном Кадыровым.
- Парламент Египта начал расследование обстоятельств пребывания команды Египта в Грозном.
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