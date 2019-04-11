Звездного форварда дисквалифицировали до конца сезона в Испании
11 апреля, 2019, 11:56
Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Диего Коста получил дисквалификацию до конца сезона
Об этом сообщает COPE.
По информации издания, Диего Коста получил 8-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 32-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (0: 2).
В середине первого тайма матча Коста был удален за оскорбление судьи. В своем рапорте Мансано указал, что футболист использовал унизительные высказывания в адрес его матери. Сам игрок отрицал, что оскорблял арбитра. Его вина полностью доказана, поскольку возгласы были слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать.
Руководство "Атлетико" рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны поведением форварда и его игровыми показателями.
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