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Звездного форварда дисквалифицировали до конца сезона в Испании


фото: Reuters
Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Диего Коста получил дисквалификацию до конца сезона

Об этом сообщает COPE.

По информации издания, Диего Коста получил 8-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 32-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (0: 2).

В середине первого тайма матча Коста был удален за оскорбление судьи. В своем рапорте Мансано указал, что футболист использовал унизительные высказывания в адрес его матери. Сам игрок отрицал, что оскорблял арбитра. Его вина полностью доказана, поскольку возгласы были слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать.

Руководство "Атлетико" рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны поведением форварда и его игровыми показателями.

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