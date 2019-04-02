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Названо имя самого богатого тренера мира


фото: Reuters
France Football опубликовал данные, согласно которым главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым наставником мира в сезоне-2018/19

Об этом сообщает сайт издания.

В рейтинге учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

На первой позиции расположился главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, доход которого составил 41 млн евро в год.

Второе место занял бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который заработал 31 млн евро - вместе с неустойкой от МЮ.

Замыкает тройку бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Он заработал 25,5 млн евро, включая зарплату за три месяца и компенсацию за разрыв контракта.

В топ-5 также вошли Пеп Гвардиола ( "Манчестер Сити", 24 млн) и Эрнесто Вальверде ( "Барселона", 23 млн).

Суммы в рейтинге указаны до вычета налогов.

  • Напомним, УЕФА не стал дисквалифицировать главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" и ограничился штрафом в 20 тыс евро.

 

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