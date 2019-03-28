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"Бавария" провела самый дорогой трансфер в своей истории


фото: Reuters
Мюнхенская "Бавария" сделала самое дорогое приобретение в истории клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Мюнхенцы приобрели у мадридского "Атлетико" 23-летнего французского защитника Лукаса Эрнандеса.

Игрок сборной Франции перейдет из мадридского "Атлетико" в "Баварию" 1 июля 2019 г. и подпишет 5-летний контракт сроком до 30 июня 2024 года. "Атлетико" получит прописанную сумму отступных в размере 80 млн евро.

"Сегодня очень важный день в моей карьере. "Бавария" - один из лучших клубов Европы и мира. Горжусь тем, что в дальнейшем буду бороться за титулы вместе с "Баварией". Я хотел бы поблагодарить "Атлетико", руководство клуба, тренеров, товарищей по команде и болельщиков за прекрасные 12 лет. "Атлетико" всегда будет оставаться частью меня. Я в предвкушении следующего шага вместе с "Баварией", - заявил Эрнандес.

Во время медицинского обследования защитнику диагностировали повреждение внутренней связки правого колена, поэтому Эрнандес уже сегодня по согласованию с "Атлетико" будет сделана операция.

Переход Эрнандеса стал самым дорогим в истории "Баварии". Ранее рекорд принадлежал Корентин Толиссо (перешел за 41,5 млн евро).

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