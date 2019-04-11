За два года Зеленский 13 раз летал в Швейцарию и Израиль, где живет Коломойский, - расследование

11 апреля, 2019, 21:13

В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, сообщают журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".

Так, в Женеву Зеленский летал в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле (дважды) и в июне 2018 года. В пяти из этих поездок Богдан летел вместе с ним.

После переезда Коломойского в Израиль в конце лета 2018 года Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив, тоже в сопровождении Богдана - в ноябре и декабре 2018 года, причем во время декабрьской поездки к ним также присоединился глава партии «Слуга народа» Иван Баканов.

Также журналисты отмечают, что Зеленский в течение этого времени неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха - Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Коломойский в телефонном комментарии журналистам сначала сообщил, что Зеленский действительно летал к нему на день рождения в Женеву в феврале 2018 года. А на уточнение, не тогда ли это была их последняя встреча, олигарх добавил: "По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопрос, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, которые его компрометируют, нам не нужны", - сказал Коломойский.

Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского, ссылаясь на то, что это его частную жизнь.

Получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву не удалось. Его штаб оставил без ответа запрос «Схем» с просьбой о комментарии.

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