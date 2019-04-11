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Из-за страха перед западными санкциями правительство России разрешило банкам скрыть 18 видов информации

Правительство РФ опубликовало постановление с перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг могут не публиковать из-за опасений попасть под западные санкции

Об этом сообщает Reuters.

В постановлении от 4 апреля указано, что принятое решение позволит российским компаниям и банкам оперативно реагировать на расширение санкционных списков и снизить риски введения санкций в отношении своих контрагентов.

Согласно документу, перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, среди них - данные о руководстве, соглашения, о финансовых вложениях, структуре владения, аффилированных лицах, миноритарных и мажоритарных акционерах, номинальных держателях , связанных сторонах, партнерах.

Кроме того, разрешается не раскрывать информацию о принятых компанией рисках и их оценку, судебных контрагентов, включая их географическую и отраслевую структуру.

Российские банки также имеют право не раскрывать сведения об операциях в иностранной валюте, распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, о сегментах своей деятельности.

Своим решением российское правительство разрешило компаниям и банкам не публиковать вышеуказанные данные, если они раскрывают информацию о личности под санкциями, которая может способствовать введению западных ограничений против самого эмитента или других лиц, если сам эмитент находится под санкциями.

Кроме того, не раскрывать данные о себе может и банк, работающий с гособоронзаказом, а также любой эмитент, если публикация информации раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством.

Оценивать, какую информацию российские компании и банки могут скрыть, будет Банк России.

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