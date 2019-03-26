В Конгрессе США одобрили законопроект о защите от энергетического давления России

"Законопроект одобрен Палатой представителей. За - 391, против - 24 ", - говорится на сайте.

Согласно тексту законопроекта "О европейской энергетической безопасности и ее диверсификации 2019", Соединенные Штаты должны помочь странам в Центральной и Восточной Европе, в частности Украине, уменьшить свою зависимость от импорта энергоресурсов из стран, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость политического влияния на правительства этих стран.

Как отмечается в документе, США должны поощрять также своих союзников и партнеров разрабатывать доступные, прозрачные и конкурентные рынки, на которых будут продаваться диверсифицированные энергетические ресурсы.

Сообщается, что Соединенные Штаты должны также способствовать экспорту энергоресурсов.

Европейским странам также предлагается выделять финансирование в размере около одного миллиарда долларов США для инвестиций в проекты, которые способствуют диверсификации источников энергии.

Отмечается, что соответствующий законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом перед тем, как он вступит в силу.