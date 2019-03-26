В Конгрессе США одобрили законопроект о защите от энергетического давления России
"Законопроект одобрен Палатой представителей. За - 391, против - 24 ", - говорится на сайте.
Согласно тексту законопроекта "О европейской энергетической безопасности и ее диверсификации 2019", Соединенные Штаты должны помочь странам в Центральной и Восточной Европе, в частности Украине, уменьшить свою зависимость от импорта энергоресурсов из стран, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость политического влияния на правительства этих стран.
Как отмечается в документе, США должны поощрять также своих союзников и партнеров разрабатывать доступные, прозрачные и конкурентные рынки, на которых будут продаваться диверсифицированные энергетические ресурсы.
Сообщается, что Соединенные Штаты должны также способствовать экспорту энергоресурсов.
Европейским странам также предлагается выделять финансирование в размере около одного миллиарда долларов США для инвестиций в проекты, которые способствуют диверсификации источников энергии.
Отмечается, что соответствующий законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом перед тем, как он вступит в силу.
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