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В Конгрессе США одобрили законопроект о защите от энергетического давления России


фото: rfe
Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект HR 1616, который должен помочь странам Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии
Об этом говорится на сайте американского законодательного органа.

"Законопроект одобрен Палатой представителей. За - 391, против - 24 ", - говорится на сайте.

Согласно тексту законопроекта "О европейской энергетической безопасности и ее диверсификации 2019", Соединенные Штаты должны помочь странам в Центральной и Восточной Европе, в частности Украине, уменьшить свою зависимость от импорта энергоресурсов из стран, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость политического влияния на правительства этих стран.

Как отмечается в документе, США должны поощрять также своих союзников и партнеров разрабатывать доступные, прозрачные и конкурентные рынки, на которых будут продаваться диверсифицированные энергетические ресурсы.

Сообщается, что Соединенные Штаты должны также способствовать экспорту энергоресурсов.

Европейским странам также предлагается выделять финансирование в размере около одного миллиарда долларов США для инвестиций в проекты, которые способствуют диверсификации источников энергии.

Отмечается, что соответствующий законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом перед тем, как он вступит в силу.

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