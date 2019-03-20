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Украина ввела против России новые санкции


фото: REUTERS
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По инициативе Кабмина, СБУ и Нацбанка введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, говорится в сообщении.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

  • были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
  • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удержанию украинских моряков;
  • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;
  • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
  • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
  • незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания и депутатов Госдумы РФ.

Пресс-служба отмечает, что введены ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

На основании предложений Нацбанка продлен санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора, отмечают в СНБО.

В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные меры по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность.

Отмечается, что по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

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