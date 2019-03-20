Украина ввела против России новые санкции
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
По инициативе Кабмина, СБУ и Нацбанка введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, говорится в сообщении.
Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:
- были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
- причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удержанию украинских моряков;
- организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;
- демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
- распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
- незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.
Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания и депутатов Госдумы РФ.
Пресс-служба отмечает, что введены ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.
На основании предложений Нацбанка продлен санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора, отмечают в СНБО.
В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные меры по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность.
Отмечается, что по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.
- Напомним, Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинские корабли и захват украинских моряков.
- Министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самуэльсен заявил, что работа над новыми санкциями против Российской Федерации идет в правильном направлении.
- Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США будут действовать, пока Россия не уберет войска с Донбасса и не вернет Крым Украине.
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